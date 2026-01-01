Мощна лятна буря се разрази над източните части на София. Малко преди 15 часа небето над столицата започна да се смрачава, чуха се гръмотевици и скоро след това се изсипа силна градушка. Улиците в район "Искър" бързо се превърнаха в реки.

По-късно бурята се разрази, обхвана почти цяла София и се стигна до инциденти, щети и прекъсване на електричеството в няколко квартала.

Справка на интернет страницата на „ЕРМ Запад“ към 19:50 ч. показва, че проблеми с електрозахранването има в централната част на столицата, както и в кварталите „Младост“ 1, 3 и 4, „Дружба“ 1 и 2, „Люлин“ 3, 4, 6 и 7, „Витоша“, „Искър“ и в Банкя.

БГНЕС

Дърво падна върху майка с две деца в София в градинката "Кристал", леко са пострадали, съобщава БГНЕС.

На ъгъла на улиците "Екзарх Йосиф" и "Раковска" срещу пожарната дърво е смачкало джип. Улицата в момента е блокирана за движение, има полиция и се правят опити дървото да бъде отместено.

Граждани съобщават и за други пострадали автомобили от паднали дървета в различни части на столицата.

БГНЕС

Очевидци съобщават за паднало дърво върху трамвайните релси в района на площад „Македония“, в резултат на което движението на трамваите е спряно.

Има наводнени булеварди, граждани съобщават и за неработещи светофари.

Множество сигнали за паднали дървета и наводнени подлези вследствие на бурята са постъпили в Столична община, съобщиха от пресцентъра, предаде БТА.

Наводнен е подлезът при сградата на Министерския съвет.

Наводнени са трамвайните релси на улиците „Пиротска“ и „Одрин“. Движението на трамваите там е прекъснато.

Паднало дърво е прекъснало движението на тролеи в района на Сточна гара.

Андрей Деновски

За днес е в сила жълт код за интензивни валежи в цяла Западна България. Синоптиците предупреждават за мощни гръмотевични процеси, локални наводнения и рязък спад на температурите в западната половина на страната.

След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, но в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

Летните градушки са често явление у нас, породени от сблъсъка на горещ въздух и нахлуващи хладни атмосферни фронтове, които образуват мощни купесто-дъждовни облаци. Те нанасят сериозни щети на селското стопанство и автомобилите.