Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Ирландия, за да участва в церемонията по започването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщи Укринформ.
An honour to welcome President @ZelenskyyUa to Dublin today.— Micheál Martin (@MichealMartinTD) July 1, 2026
As Ireland assumes the EU Presidency, our message is very clear: Ukraine is part of our European family, and we will stand firmly with the people of Ukraine for as long as it takes. 🇮🇪🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/dliuNbZjxx
"Пристигнах в Ирландия, за да участвам в церемонията по откриването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз“, написа в Телеграм Зеленски.
Arrived in Ireland to take part in the opening ceremony of Ireland’s presidency of the Council of the European Union. I will also meet with Taoiseach Micheál Martin and President of the European Council António Costa.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026
Every day, Ukraine proves that it deserves to be an equal… pic.twitter.com/3KunHP8pj8
Той посочи, че има насрочени срещи с ирландския министър-председател Михол Мартин и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
"Всеки ден Украйна доказва, че заслужава да бъде равноправен член на нашия общ европейски дом. И се надяваме, че по време на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз ще успеем да постигнем осезаем напредък по пътя към членството и да отворим всички преговорни клъстери“, добави той.
Ирландия поема ротационното председателство на Съвета на ЕС, което ще продължи до 31 декември 2026 г.