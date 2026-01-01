Володимир Зеленски
Володимир Зеленски / БТА

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Ирландия, за да участва в церемонията по започването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщи Укринформ.      

"Пристигнах в Ирландия, за да участвам в церемонията по откриването на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз“, написа в Телеграм Зеленски.

Той посочи, че има насрочени срещи с ирландския министър-председател Михол Мартин и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

"Всеки ден Украйна доказва, че заслужава да бъде равноправен член на нашия общ европейски дом. И се надяваме, че по време на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз ще успеем да постигнем осезаем напредък по пътя към членството и да отворим всички преговорни клъстери“, добави той.

Ирландия поема ротационното председателство на Съвета на ЕС, което ще продължи до 31 декември 2026 г.

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Пламен Йотински/БТА
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