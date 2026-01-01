Капитанът на круизен кораб, акостирал на северозападния гръцки остров Корфу, е арестуван заради падане на пасажер във водата, съобщи в. „Катимерини“, като се позова на местните власти.

Бреговата охрана съобщи, че при силен вятър на международния док на пристанището са се скъсали швартовите въжета на круизен кораб и новозеландска туристка е паднала от подвижния мостик във водата. Петдесет и шест годишната жена е откарана в болницата на острова, където й е била оказана медицинска помощ заради леки наранявания.

Бреговата охрана информира, че 56-годишният капитан на круизния кораб, който е италиански гражданин, ще бъде съден по обвинения в застрашаване на живота на пасажерите.