Полицията в Петрич задържа мъж след сигнал за откраднат мотоциклет. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

СДВР задържа сериен крадец на мотоциклети в София

След получен сигнал на 1 юли в РУ-Петрич за извършена кражба на мотоциклет „Пиаджо Либерти“ от гараж на къща в Петрич, от работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които около 10:30 часа на същата дата мотоциклетът е спрян на ул. „Цар Калоян“ в Петрич.

Задържан е 43-годишният му водач, който е извършител на деянието.

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На мъжа е направена проба с техническо средство за употреба на наркотично вещество, която е отчела положителен резултат.

За случаите е уведомена компетентната прокуратура и са образувани досъдебни производства.