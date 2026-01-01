Обилните валежи в Пернишко на 1 юли са довели до паднали дървета и локални наводнения. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Вследствие на обилните валежи спасителни екипи от Перник, Радомир и Брезник са отстранявали паднали дървета и са извършвали отводняване на пътни участъци.

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В община Перник са работили в кварталите „Църква“ и „Твърди ливади“, в село Рударци и по автомагистрала „Струма“. В община Радомир е отстранено паднало дърво в село Извор, а в община Брезник е разчистено дърво при Кощенския мост по пътя за Трън.

При всички инциденти няма пострадали хора.