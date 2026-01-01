Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева участва в откриването нова детска градина в столичния квартал „Обеля-1“, изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е първата завършена градина в рамките на инвестицията за „Изграждане на нови сгради на 6 детски градини на територията на Столична община“. Тя е за 12 групи (8 градинки и 4 яслени) с общо 316 деца.
„Няма по-приятно задължение от това да присъстваш на откриването на детска градина. Съвсем скоро тази прекрасна модерна сграда ще бъде изпълнена с детски смях и глъч и с мотивирани учители“, каза зам.-министър Панчева. Тя изтъкна, че детската градина не е само място, където родителите оставят децата си преди да отидат на работа, а е първата образователна институция в живота на детето – мястото, където то започва да създава приятелства и изгражда знания и умения.
„За Министерството на образованието и науката ранното детско развитие е изключително важно. Затова и заедно с Националния план за възстановяване и устойчивост министерството изпълнява и програма за изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища“, каза зам.-министър Панчева. Тя посочи, че по програмата са одобрени 48 проекта за детски градини и ясли. 24 от тях за изграждане на изцяло нови сгради, а другите 24 за реконструкция и разширение на съществуващи.
Новата детска градина в „Обеля“ е на стойност малко над 8,3 млн. евро. От тях малко над 2 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ по Плана за възстановяване устойчивост, а 6,3 млн. са финансиране от Столична община. Детската градина разполага с плувен басейн и широко дворно пространство с детски площадки. Всяка група се състои от гардероб-филтър, санитарни възли, разливно помещение, занималня, спалня и хранилище.
На откриването присъстваха кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметовете Десислава Желязкова и Георги Клисурски, кметът на район „Връбница“ Румен Костадинов и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ Иван Попов. Домакин беше директорът на детското заведение Петя Лозанова.
„На пръв поглед откриваме една нова сграда. Но всъщност откриваме място, в което ще започват първите приятелства, ще се развиват талантите на стотици деца и ще се изграждат навици, които остават за цял живот“, каза кметът Васил Терзиев.
Той подчерта, че за София като най-големия град в страната разширяването на мрежата от детски градини и ясли остава сред най-важните приоритети на общината, а европейското финансиране дава възможност подобни проекти да бъдат реализирани по-бързо в полза на семействата.
Новата сграда предлага съвременна, безопасна и достъпна среда за обучение и грижа. В нея са изградени просторни занимални и спални помещения, физкултурно-музикален салон, плувен басейн.
Сградата е изцяло достъпна за хора с увреждания, с изградени външни рампи, адаптирани санитарни помещения и достъпни паркоместа. При изграждането ѝ са използвани съвременни материали и настилки, отговарящи на високите здравно-хигиенни изисквания за среда, предназначена за най-малките.
По време на церемонията децата от 5-а Детска градина изнесоха кратка празнична програма, след което официалните гости прерязаха символичната лента и разгледаха новата база.