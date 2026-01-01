Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева участва в откриването нова детска градина в столичния квартал „Обеля-1“, изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е първата завършена градина в рамките на инвестицията за „Изграждане на нови сгради на 6 детски градини на територията на Столична община“. Тя е за 12 групи (8 градинки и 4 яслени) с общо 316 деца.

„Няма по-приятно задължение от това да присъстваш на откриването на детска градина. Съвсем скоро тази прекрасна модерна сграда ще бъде изпълнена с детски смях и глъч и с мотивирани учители“, каза зам.-министър Панчева. Тя изтъкна, че детската градина не е само място, където родителите оставят децата си преди да отидат на работа, а е първата образователна институция в живота на детето – мястото, където то започва да създава приятелства и изгражда знания и умения.

МОН

„За Министерството на образованието и науката ранното детско развитие е изключително важно. Затова и заедно с Националния план за възстановяване и устойчивост министерството изпълнява и програма за изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища“, каза зам.-министър Панчева. Тя посочи, че по програмата са одобрени 48 проекта за детски градини и ясли. 24 от тях за изграждане на изцяло нови сгради, а другите 24 за реконструкция и разширение на съществуващи.

Столичната община

Новата детска градина в „Обеля“ е на стойност малко над 8,3 млн. евро. От тях малко над 2 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ по Плана за възстановяване устойчивост, а 6,3 млн. са финансиране от Столична община. Детската градина разполага с плувен басейн и широко дворно пространство с детски площадки. Всяка група се състои от гардероб-филтър, санитарни възли, разливно помещение, занималня, спалня и хранилище.

МОН

На откриването присъстваха кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметовете Десислава Желязкова и Георги Клисурски, кметът на район „Връбница“ Румен Костадинов и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ Иван Попов. Домакин беше директорът на детското заведение Петя Лозанова.

Столичната община

„На пръв поглед откриваме една нова сграда. Но всъщност откриваме място, в което ще започват първите приятелства, ще се развиват талантите на стотици деца и ще се изграждат навици, които остават за цял живот“, каза кметът Васил Терзиев.

Той подчерта, че за София като най-големия град в страната разширяването на мрежата от детски градини и ясли остава сред най-важните приоритети на общината, а европейското финансиране дава възможност подобни проекти да бъдат реализирани по-бързо в полза на семействата.

Новата сграда предлага съвременна, безопасна и достъпна среда за обучение и грижа. В нея са изградени просторни занимални и спални помещения, физкултурно-музикален салон, плувен басейн.

Столичната община

Сградата е изцяло достъпна за хора с увреждания, с изградени външни рампи, адаптирани санитарни помещения и достъпни паркоместа. При изграждането ѝ са използвани съвременни материали и настилки, отговарящи на високите здравно-хигиенни изисквания за среда, предназначена за най-малките.

По време на церемонията децата от 5-а Детска градина изнесоха кратка празнична програма, след което официалните гости прерязаха символичната лента и разгледаха новата база.