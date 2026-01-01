Повече от 40 души са пострадали след като автобус се блъсна в сграда в Лейда. Четирима от пътниците са в критично състояние.

‼️ AMPLIACIÓ | Pugen a quaranta-sis ferits els ferits, quatre d'ells crítics, en l'accident amb un autocar implicat a la rambla Ferran de Lleida



Ho expliquem a https://t.co/Z8G43EZ5Wg pic.twitter.com/EGgZmam103 — SEGRE (@SEGREcom) July 1, 2026

По първоначални данни шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди три дни. Пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни, предава БНР. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата.

Останалите хора, настанени в болница, са получили травми на главата, корема и гръдния кош.

Още 21 души са прегледани в Центъра за спешна помощ в Лейда заради множество леки натъртвания. 20 от тях вече са изписани. Останалите пострадали са с леки наранявания.

В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколтата от плодове във ферма на 45 км от Лейда. Инцидентът е станал минути след като превозното средство е потеглило от автогарата в града.