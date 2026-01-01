Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) извърши проверки в рамките на два дни на 27 любители риболовци на язовир „Ахелой“. Не са установени нарушения на действащото законодателство, съобщиха от агенцията.

Инспекциите са осъществени от Служители от сектор „Рибарство и контрол“ в рамките на текущия контрол върху любителския риболов в района. От ИАРА изразяват благодарност към риболовците, които спазват нормативните изисквания.

Преди няколко дни от ИАРА предупредиха, че агенцията започва интензивни проверки на язовир „Ахелой“, като контролът ще се извършва както през светлата, така и през тъмната част на денонощието през целия летен период.

От агенцията призовават риболовците да спазват нормативните изисквания и при установяване на нарушения незабавно да подават сигнали на телефон 112.

На 24 юни Областна администрация – Бургас принудително иззе и възстанови управлението си върху язовир „Ахелой“. От администрацията съобщиха, че проблемът с незаконното използване на язовира датира от 2021 г., а осъществената акция е без аналог в страната.