Правителството определи поименния състав на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, в съответствие с новия състав на Министерския съвет, съгласно Решение на Народното събрание от 8 май 2026 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България.

Националният съвет е специализиран, постоянно действащ, колективен и консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика за противодействие на домашното насилие, който координира, наблюдава и оценява политиките и мерките, предприемани от ангажираните институции.

Домашното насилие в България: Между мълчанието, страха и нуждата от действия

Председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие е Гълъб Донев - заместник министър-председател и министър на финансите, а заместник - председател на Съвета е Николай Найденов - министър на правосъдието.

В състава на Националния съвет се включват: министърът на вътрешните работи, министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката, министърът на младежта и спорта, представител на Върховния касационен съд, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България и четири представители на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие