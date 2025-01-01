Насилието срещу жени и домашното насилие остават сред най-сериозните предизвикателства за обществото и държавата. Около това мнение се обединиха експерти на конференцията „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“, организирана от Българския фонд за жените съвместно с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA).

Вицепрезидентът Илияна Йотова откри конференцията, като подчерта, че борбата с насилието срещу жени и домашното насилие не е само „женски проблем“, а въпрос на обществена сигурност и човешки права. „Когато позволяваме подобни прояви да останат скрити в личния живот на хората, ние застрашаваме основите на обществото“, заяви тя.

Йотова отбеляза, че превенцията, защитата и подкрепата на жертвите са ключови стъпки в създаването на последователна и ефективна държавна политика. Тя изтъкна ролята на неправителствения сектор, който е на първа линия и предоставя непосредствена помощ на пострадалите, и призова институциите да осигурят адекватно финансиране, обучение на специалисти и бърза реакция при всеки сигнал за насилие.

Заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова отбеляза усилията на държавата за изграждане на стабилна законодателна рамка, включително предоставянето на безплатна правна и психологическа помощ, подкрепа чрез защитени жилища и работа на регионалните центрове за консултиране, достигнали 27 на брой в страната.

„Координационният механизъм гарантира синхронна и ефективна работа на институциите и неправителствените организации при всеки сигнал за домашно насилие“, посочи тя. Мечкунова акцентира върху необходимостта от постоянство и ангажираност за защита на основните човешки права и достъпа до правосъдие.

Ръководителят на отдел „Правосъдие, дигитализация и миграция“ в Агенцията на ЕС за основните права Джоана Гуди подчерта значението на данните за информиране на политиките и финансирането. По данни на агенцията, една на три жени в ЕС е преживяла физическо или сексуално насилие от извършител, а близо една на пет – от интимен партньор. В България процентът на жените, преживели насилие от извършител, е 11,9 на сто. Гуди отбеляза също, че кибернасилието и злоупотребата онлайн остават сериозен проблем, особено за младите жени, и че законодателните инструменти на ЕС трябва да бъдат подкрепени с ефективно прилагане и наблюдение. Експертът посочи, че България е с най-висок процент на хора, които смятат, че домашното насилие е личен или семеен въпрос.

Според данните от МВР, ВСС и прокуратурата, представени от гл. ас. д-р Благородна Макева, издадените заповеди за защита от насилник в България през 2024 г. са 5252, а пострадалите са 6397, като 66 на сто от тях са жени и 25% – деца. До октомври 2025 г. са регистрирани 5356 пострадали, 66% от които са жени. През 2024 г. са постъпили 53 051 сигнала към телефон 112 за домашно насилие, а до октомври 2025 г. – 34 498, като над 70% от обажданията са свързани с телесни повреди.

Конференцията подчерта ролята на сътрудничеството между държавата и неправителствения сектор, както и необходимостта от превенция, защита и подкрепа за жертвите на насилие, като част от дългосрочната политика за гарантиране на правата на жените и основните човешки права в страната и ЕС.