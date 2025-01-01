Протестиращи се обявиха против предлагани промени в Семейния кодекс. Те се събраха пред Съдебната палата в София, а организатор е Гражданско обединение ,,Против задължително съвместно попечителство“.

Плакатите, които бяха издигнати, гласят „Децата не са мост за насилие“ и ,,Споделеното попечителство води до институционално насилие“.

В анонса за протеста в социалната мрежа организаторите изразяват тревога, че с предвижданите промени се създават механизми, които могат да задълбочат насилието. Задължителното споделено време и принудителните съвместни решения между родители, които са в остър конфликт или с история на насилие, поставят децата и грижовния родител в продължителна зависимост и риск. Според тях това е институционализиране на вредни модели, посочват организаторите.

В края на ноември парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси обсъди на второ гласуване общ законопроект на приетите на 10 април 2025 г. на първо гласуване законопроекти за промени в Семейния кодекс, свързани със споделеното родителство.