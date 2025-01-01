Софийската районна прокуратура обвини и задържа 39-годишен мъж, нанесъл многократно наранявания на жена, на която се заканил с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че от края на септември 2025 г. до 3 декември 2025 г. във Велинград и в София при условията на продължавано престъпление, с четири деяния, обвиняемият Б.М. е причинил на жена четири леки телесни повреди в условията на домашно насилие.

На неустановена дата в края на септември 2025 г. в столицата е увил около врата на пострадалата колан на лек автомобил. Той започнал да я души, след което я хванал с ръце за косата и я издърпал силно, стискал я с едната си ръка в областта на врата, докато пострадалата започнала да се задушава.

Деянието е извършено при условията на домашно насилие и с особена жестокост. Обвиняемият се заканил на потърпевшата с убийство, като ѝ казал: „Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш и ако ми направиш нещо, ще те убия, сега ще умреш!“.

Също през септември т. г. мъжът ѝ се заканил отново с убийство, като ѝ казал: „Ако ми изневериш или нараниш, ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата, след което ще те гледам в инвалидна количка“.

През октомври във Велинград в лек автомобил марка „Ауди“ обвиняемият е нанесъл удари с ръка, в която държал мобилен телефонен, в областта на челото на пострадалата и я бутал към вратата на автомобила. Вследствие на това ѝ причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено при условията на домашно насилие.

На 3 декември в София Б.М. е нанесъл удари с ръка, в която държал мобилен телефонен, по главата на жената. Дърпал я с ръце и я извел от автомобила, в който били. След това я натиснал с ръце, като я опрял в колата, нанесъл ѝ удари с глава по устата, както и удар с юмрук в окото.

Обвиняемият я избутал силно с ръце в автомобила, тя паднала на пасажерската седалка, натиснал я с крак в корема с всичка сила, като не ѝ позволявал да излезе от автомобила и пострадалата отново започнала да се задушава. Деянието е извършено при условията на домашно насилие и с особена жестокост.

На същата дата в София той нанесъл удар с глава в челото на пострадалата, като я дърпал с ръце и я влачел по пода. Деянието е извършено при условията на домашно насилие. В същото време Б.М ѝ се заканил с убийство, като ѝ казал: „Аз казах ли ти, че още веднъж, ти ще умреш, аз ще те убия, викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе!“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по няколко члена от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор Б.М. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.