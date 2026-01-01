Министерският съвет реши да предложи за награждаване проф. д-р Елисавета Наумова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие за особено значимите й заслуги за развитието на медицинската наука и за клиничната имунология в Република България.

Проф. д-р Елисавета Наумова завършва Медицинска Академия - София през 1976 г., като голяма част от професионалния й път преминава в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Има две клинични специалности - „Вътрешни болести“ и „Клинична имунология“, както и квалификация по здравен мениджмънт. Специализирала е в известни университетски болници в Европа и САЩ. Към момента проф. Наумова е началник на Клиниката по клинична имунология е банка за стволови клетки и ръководител на Експертния център по редки болести - първични имунни дефицити в УМБАЛ „Александровска“.

Академичното й развитие преминава в Медицинския университет - София като асистент, доцент и професор. Тя създава първата в България Катедра по клинична имунология и е неин ръководител в периода 2019 - 2023 г. По нейна инициатива са обособени две специалности - „Клинична имунология“ (за лекари) и „Лабораторна имунология“ (за немедицински специалисти). Под ръководството на проф. Наумова са защитени множество дисертации и хабилитации и са реализирани специализации във водещи имунологични, имуногенетични и трансплантационни звена във Франция, Нидерландия, Испания, Япония и САЩ, което допринася много за развитието на научните кадри .

Проф. Наумова е утвърден учен със значими фундаментални и научно-приложни медико-биологични изследвания и приноси в областта на клиничната имунология, имуногенетиката, имунология на стареенето, антропологията и трансплантацията. Тя има признати едно изобретение, две рационализации и два полезни модела, над 200 научни публикации в авторитетни наши и чужди списания и над 1500 цитирания. Автор и съавтор е на 35 глави от монографии и учебници, публикувани в България и в чужбина.

Проф. Наумова е учредител на Българската асоциация по клинична имунология, чиито председател е и днес. В периода 2015 - 2018 г. е избрана за президент на Европейската федерация по имуногенетика (EFI), което е безспорно признание за нейната професионална квалификация и за приноса й в областта на имуногенетиката и трансплантацията.