България, Румъния и Турция разширяват мандата на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea), като към досегашните ѝ задачи се добавя и защитата на критичната подводна инфраструктура. Това става, след като Министерският съвет одобри промени в Меморандума за разбирателство между трите държави за създаването на групата.

С одобрените изменения MCM Black Sea ще изпълнява и дейности по наблюдение и разузнаване в зоната на операцията. Основната цел е да не се допускат умишлени посегателства срещу критична подводна инфраструктура, чието увреждане би могло да засегне националната сигурност и икономическите интереси на България, Румъния и Турция.

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От правителството посочват, че разширяването на мандата на военноморската група е продиктувано от нарастващото значение на подводната инфраструктура за сигурността на Черноморския регион и на евроатлантическото пространство.

Противоминната военноморска група MCM Black Sea беше създадена в началото на 2024 г. с цел да гарантира безопасността на корабоплаването и да противодейства на минната заплаха в Черно море.

Дейността на групата допринася за укрепването на регионалната сигурност, както и за засилването на Източния фланг на НАТО в рамките на политиката за колективна отбрана и възпиране.