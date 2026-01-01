На 24 март във Варна ще започне деветата активация на Противоминната група в Черно море (MCM Black Sea), съобщиха от пресцентъра на Военноморските сили (ВМС). От българска страна в нея ще се включи базов миночистач „Прибой“ с командир капитан трети ранг Мирослав Малчев. Ще участват и офицери, които ще заемат длъжности в бреговия и походния щаб на групата.

Освен българския „Прибой“, в MCM Black Sea участват още два кораба от състава на ВМС на Турция и един военен кораб от Румъния.

Групата бе създадена с подписването на меморандум между България, Румъния и Турция в началото на 2024 г. Нейна основна задача е гарантиране на безопасността на морския трафик и противодействие на заплахата от морски мини. През юни 2024 г. бе извършена и първата активация на групата. Командването ѝ е на ротационен принцип, българското бе от януари до юли 2025 г.

При настоящото активиране на групата корабите от нея ще се включат и в многонационалното военноморско учение „Морски щит“ - Sea Shield 2026, с домакин Румъния.