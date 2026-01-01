Най-малко шестима души загинаха, а мнозина бяха сериозно ранени, при пожар, избухнал днес в 10-етажен жилищен блок в Антверпен, съобщи полицията в белгийския пристанищен град, цитирана от Ройтерс.
Пожарната служба в града е получила обаждане в 9:53 ч. сутринта местно време (10:53 ч. българско) за „бушуващ пожар“ на осмия етаж на 10-етажен жилищен блок в квартал Линкеровер на Антверпен, заяви полицията.
В сградата, която вече е евакуирана, са живеели повече от 200 души, уточниха органите на реда.
JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO— Scope Report (@ScopeReport_) July 1, 2026
Според полицията още няколко души са били ранени.
При пожара в жилищната сграда се е образувало голямо количество дим, съобщи Асошиейтед прес.
„Молим живеещите наблизо, които са засегнати от дима, да затворят прозорците и вратите си и при нужда да изключат всякаква вентилация“, предупредиха местните власти.
Няколко пожарни екипа от различни окръзи в близост до Антверпен са се отзовали на мястото на пожара.