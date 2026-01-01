Министерският съвет прие Решение за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Нови правила за оръжията: По-малко документи, нови ограничения за пиротехника

Предложените промени на текстове са в изпълнение на Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г., което ще доведе до намаляване на административната тежест върху бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на документи за обстоятелства, които могат да се удостоверят по служебен път.

Променят правилата за оръжия, боеприпаси и пиротехника в Главна дирекция „Охрана“

Предложените промени ще доведат до създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизирането на част от сега действащите административни процедури, се казва в правителственото прессъобщение.