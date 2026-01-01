Условията и редът за осъществяване на дейностите с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия (ОБПИ) и контролът над тях в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) при Министерството на правосъдието, се определят с нова Наредба, публикувана днес за обществено обсъждане.

Целта на проекта е да се актуализира нормативната уредба, регулираща дейностите с оръжия, боеприпаси и пиротехнически средства в ГДО и ГДИН при МП, с което да се постигне по-голяма яснота на разпоредбите, които от своя страна да повишат качеството и ефективността на работата в двете специализирани дирекции.

Нови правила за оръжията: По-малко документи, нови ограничения за пиротехника

Например, с приемането на новата уредба се предвижда да се ограничат разходването на лични финансови средства, правени от служителите в ГДО и ГДИН за пътуване при предаване и получаване на оръжия и боеприпаси, когато ползват отпуск.

Предвиждат се още възможност за придобиване на оръжие и боеприпаси при строго определен ред, възможност за краткосрочно съхраняване в помещенията на оперативно дежурните, облекчаване на процедурата по осигуряване на охрана и допълнителен автомобил при транспортиране на малки количества оръжие и боеприпаси и др.

Новата Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието отменя изцяло старата Наредба, приета от Министерския съвет през 2012 г.