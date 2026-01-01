Десетки са арестувани при спецакция в "Ботунец" и други части на София за рекет, изнудване, сводничество и проституция. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Има задържани и извън София.

Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото, пише Демерджиев.

Главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов съобщи подробности за спецакцията на брифинг.

Задържани са 36 души, предстои да бъдат арестувани още. Работи се по шест образувани вече досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания.

Николов апелира обществото да подава сигнали за нарушители на обществения ред, за хора, които безчинстват и такива, които арогантно управляват автомобили.

Наясно сме, че не само в София, а и в други части на страната, съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. Тяхното време ще свърши, ще бъдем твърди и безкомпромисни, посочи гл. комисар Любомир Николов.

Към момента текат процесуалните действия. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване, на места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група, съобщи той.

Има лица, които са роднини, има и такива, които трайно са се сдружили с цел извършване на престъпления, обясни още той.

По голямата част от арестуваните имат криминално минало.

Някои от лицата, задържани при предишната операция срещу „Калашниците“, ще бъдат задържани и сега и ще бъде доказана евентуално престъпната им дейност, има дела, които сме образували вече, отбеляза Николов.

В заключение той каза, че никой няма право да се чувства защитен, протектиран и всички хора, които нарушават обществения ред или рекетират, ще бъдат наказани и ще бъде приложена цялата строгост на закона.