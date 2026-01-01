Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основната цел на законопроекта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез разширяване на случаите, в които държавните органи ще събират служебно необходимата информация, вместо да изискват представянето й от заявителите.

Предвижда се част от изискуемите документи - копия от скици, трудови договори, удостоверения за квалификация или данни за промени в регистрацията - да отпаднат при процедурите за издаване на разрешения за придобиване, съхранение, търговия и употреба на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Тази информация ще се набавя по служебен път, като ще бъдат ползвани за това съществуващите регистри. Така ще бъдат изпълнени мерките, заложени в Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г. за намаляване на административната тежест и в Решение № 176 на Министерския съвет от 2025 г. за внедряване на принципа „Епизоди от живота“, която предвижда да отпадне задължението, получилите разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да уведомяват едновременно районните управления на МВР по постоянен и по настоящ адрес.

Сред конкретните промени е въвеждането на забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите от общинските съвети. Също така отпада изискването за разрешения за придобиване на супресори, в съответствие с вече приети промени, с които те престават да се третират като основен компонент на огнестрелното оръжие.

С предложените изменения ще се осигури по-голяма ефективност и прозрачност в административните процедури, като отпада дублирането на данни и излишното натоварване на заявителите. Проектът не изисква допълнителни средства от държавния бюджет, нито предвижда въвеждането на нов регулаторен режим, а същевременно е съобразен с Конвенцията за защита на правата на човека.