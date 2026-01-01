Министерският съвет предлага акад. Юлиан Ревалски да бъде награден с орден „Стара планина“ - първа степен, за изключително големи заслуги към Република България в областта на науката, образованието, културата и обществения живот.

Юлиан Ревалски е роден на 27 февруари 1956 г. в Симитли. През 1981 г. завършва виеше образование със специалност „Математика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Става доктор през 1986 г. и започва работа в Института по математика с изчислителен център при Българската академия на науката (БАН). Преминава през всички стъпала на академичната кариера, включително директор на Института по математика и информатика при БАН, след което е избран за председател на академията с два мандата в периода 2016 - 2024 г.

Научните интереси на акад. Ревалски обхващат фундаментални и приложни направления в математиката, в които е международно признат учен. Гост-изследовател и гост-професор е в редица чуждестранни университети - в Генуа, Милано, Ватерло (Канада), Атина, Берлин, Лимож, Париж, Монпелие, Сантяго де Чили, Лима и Хавана. Автор е на над 70 научни публикации, които са цитирани повече от 700 пъти.

Като директор на Института по математика и информатика и по-късно като председател на БАН той активно работи за привличане на млади таланти към науката и за укрепване на международния авторитет на българската математическа школа. По негова инициатива от 2014 г. се провежда международният форум „Дни на математиката в София“, който се утвърди като значимо събитие за българската и международната математическа общност.

Акад. Ревалски има и ключова роля за създаването на награда по математика за млади български учени, която се връчва ежегодно от 2014 г. По негово предложение беше учредена и Голямата награда за наука на БАН.

През 2021 г. по инициатива на акад. Ревалски, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, се провеждат ежегодни срещи на учени от БАН с представители на бизнеса под надслов „Наука за бизнес“, на които се представят както успешно реализирани проекти между науката и бизнеса, така и готови за внедряване научно- приложни технологии.

Акад. Ревалски е носител на най-високото отличие на БАН - Почетния знак „Марин Дринов - на лента“, както и на наградата „Следовник на българските будители“ на Съюза на народните будители. През 2025 г. беше удостоен е едно от най-престижните държавни отличия на Френската република - Ордена на академичните палми, степен „Кавалер“.