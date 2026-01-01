Обвиненият за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" край Ямбол, при която загинаха мъж и две деца, обжалва наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража". Това съобщиха от Апелативния съд в Бургас.

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Жалбата му ще бъде разгледана на 2 юли, от 14:00 часа в зала №1 на съда. Катастрофата стана на 24 юни около 13:00 часа при 290-ия километър на автомагистрала "Тракия", в района преди пътен възел "Зимница".

По данни на разследването шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където е ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас.

На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна жена и съпругът ѝ - 46-годишен треньор в школата на футболен клуб "Славия".

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На 25 юни Окръжният съд в Ямбол уважи искането на прокуратурата и постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Според наблюдаващия прокурор Живко Илиев съдът е приел, че събраните доказателства обосновават предположение за авторството на деянието, както и че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

На влизане в съдебната зала след определянето на първоначалната мярка обвиняемият заяви, че съжалява за случилото се и поднесе съболезнования на близките на загиналите. По думите му е направил всичко възможно да овладее тежкотоварния автомобил.