Разследващите работят по всички възможни версии за тежката катастрофа край Ямбол, при която загинаха трима души, сред които две деца.

Товарен автомобил, движещ се в посока София, губи управление, навлиза в насрещната лента, преминавайки през мантинелите, и се удря в движещия се в насрещното лек автомобил, в който са пътували пет човека – две деца и трима възрастни. Това заяви прокурор Живко Илиев от Окръжната прокуратура в Ямбол по време на съвместен брифинг на разследващите органи.

Две деца са загинали на място, както и водачът на лекия автомобил, а за другите двама пътници от колата лекари се борят за живота им в болница в Ямбол. Инцидентът е настъпил в сряда около 12:40 часа.

Тежка катастрофа край Ямбол: Мъж загина, жена е в тежко състояние

Извършен е оглед на местопроизшествието, назначена е автотехническа тройна експертиза. Иззети са двата автомобила. По данни на разследващите камионът е собственост на водача и по време на катастрофата е бил празен.

На водача на товарния автомобил, който е невредим, е взета мярка за задържане за 72 часа.

Към момента тече привличане на водача на товарния автомобил в качеството на обвиняем, като предстои да бъде поискано от съда вземане на постоянна мярка за задържане под стража. „Работното обвинение е за нарушаване на правилата за движение по пътищата, довело до смъртта на две или повече лица, за което се предвижда наказание от 5 до 20 години лишаване от свобода“, коментира прокурор Илиев.

Жена загина, а двама души са в болница след тежка катастрофа край Ямбол

Обвинението е за несъблюдаване постоянно на движението на автомобила – загуба на управление. „Случаят е особено тежък, такова е и обвинението“, каза още той.

По думите му единственото, което може да се каже за скоростта на камиона към този момент, е, че тя е била в рамките на разрешената.

Относно версиите за причината за инцидента, Илиев посочи, че към момента няма потвърждение за технически проблем. „Всяка една версия ще бъде взета предвид, включително и тази за спукана гума, но към момента няма такива данни и потвърждение. Експертизата ще даде отговор и на въпроса дали предпазните мантинели са отговаряли на стандартите при поставянето им“, заключи той.

Обвиняемият има общо 20 наказания за предишни нарушения на закона за движение по пътищата. Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка постоянен арест спрямо него.