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Обвиняемият има общо 20 наказания за предишни нарушения на закона за движение по пътищата

Разследващите работят по всички възможни версии за тежката катастрофа край Ямбол, при която загинаха трима души, сред които две деца.

Товарен автомобил, движещ се в посока София, губи управление, навлиза в насрещната лента, преминавайки през мантинелите, и се удря в движещия се в насрещното лек автомобил, в който са пътували пет човека – две деца и трима възрастни. Това заяви прокурор Живко Илиев от Окръжната прокуратура в Ямбол по време на съвместен брифинг на разследващите органи.

Две деца са загинали на място, както и водачът на лекия автомобил, а за другите двама пътници от колата лекари се борят за живота им в болница в Ямбол. Инцидентът е настъпил в сряда около 12:40 часа.

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Извършен е оглед на местопроизшествието, назначена е автотехническа тройна експертиза. Иззети са двата автомобила. По данни на разследващите камионът е собственост на водача и по време на катастрофата е бил празен

На водача на товарния автомобил, който е невредим, е взета мярка за задържане за 72 часа.

Към момента тече привличане на водача на товарния автомобил в качеството на обвиняем, като предстои да бъде поискано от съда вземане на постоянна мярка за задържане под стража. „Работното обвинение е за нарушаване на правилата за движение по пътищата, довело до смъртта на две или повече лица, за което се предвижда наказание от 5 до 20 години лишаване от свобода“, коментира прокурор Илиев.

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Обвинението е за несъблюдаване постоянно на движението на автомобила – загуба на управление. „Случаят е особено тежък, такова е и обвинението“, каза още той.

По думите му единственото, което може да се каже за скоростта на камиона към този момент, е, че тя е била в рамките на разрешената.

Относно версиите за причината за инцидента, Илиев посочи, че към момента няма потвърждение за технически проблем. „Всяка една версия ще бъде взета предвид, включително и тази за спукана гума, но към момента няма такива данни и потвърждение. Експертизата ще даде отговор и на въпроса дали предпазните мантинели са отговаряли на стандартите при поставянето им“, заключи той.

Обвиняемият има общо 20 наказания за предишни нарушения на закона за движение по пътищата. Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка постоянен арест спрямо него.

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