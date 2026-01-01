/ БТА

По информация на човек, представящ се за очевидец на фаталния инцидент на АМ "Тракия" вчера, версията за спукана гума на камиона не отговаря на действителността. Той оспорва появилите се твърдения и заявява, че обстоятелствата около катастрофата се представят невярно. Това споделя в социалните мрежи Николай Попов, лидер на ПП "Сияние" и баща на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. 

Ето какво пише друг човек до Попов: 

Здравейте, мой близък приятел е бил пряк свидетел на катастрофата на магистралата днес и е позвънял на 112. Досега говорих с него, защото ме помоли да се свържа с някой, защото това, което се пише, е пълна лъжа. Камионът изобщо не е бил със спукана гума и отново ще се извърши поредната застрахователна и юридическа измама.

"Не мога да приема това, което се случи вчера. Още две деца си отидоха. Също като Сияна. Как се живее с тази мъка, по-добре никой да не разбира. Да се събудиш сутрин и да осъзнаеш, че детето ти никога повече няма да отвори очи, никога повече няма да те прегърне, никога повече няма да чуеш гласа му. Това не е живот. Това е присъда, която носиш до последния си дъх. Здрави, прекрасни български деца си отиват, премазани заради човешка безотговорност, алчност и безхаберие. Заради хора, които години наред са поставяли печалбата над човешкия живот. Заради система, която твърде често допуска трагедиите да се повтарят. И пак започват оправданията. Гръмнала гума. Скапана мантинела. Лош късмет. Все едно всичко това е някакво природно бедствие, а не трагедия, зад която стоят човешки решения и човешка отговорност", пише в друга публикация Попов. 

Припомняме, че при инцидента загинаха две деца, за които по-късно стана ясно, че са били част от футболен клуб "Славия". Двама бяха ранени - мъж на 46 години и жена на 49 г. В ПТП-то загина и мъж, който е бил баща на едно от децата.

В тежко състояние остава жената, пострадала при бруталната катастрофа.

По първоначална информация предполагаемата причина за катастрофата е спукана гума на камиона, който е навлязъл в насрещното и удря челно лекия автомобил, в който са пътували жертвите и пострадалите.

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