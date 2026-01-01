По информация на човек, представящ се за очевидец на фаталния инцидент на АМ "Тракия" вчера, версията за спукана гума на камиона не отговаря на действителността. Той оспорва появилите се твърдения и заявява, че обстоятелствата около катастрофата се представят невярно. Това споделя в социалните мрежи Николай Попов, лидер на ПП "Сияние" и баща на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна.

Ето какво пише друг човек до Попов:

Здравейте, мой близък приятел е бил пряк свидетел на катастрофата на магистралата днес и е позвънял на 112. Досега говорих с него, защото ме помоли да се свържа с някой, защото това, което се пише, е пълна лъжа. Камионът изобщо не е бил със спукана гума и отново ще се извърши поредната застрахователна и юридическа измама.

"Не мога да приема това, което се случи вчера. Още две деца си отидоха. Също като Сияна. Как се живее с тази мъка, по-добре никой да не разбира. Да се събудиш сутрин и да осъзнаеш, че детето ти никога повече няма да отвори очи, никога повече няма да те прегърне, никога повече няма да чуеш гласа му. Това не е живот. Това е присъда, която носиш до последния си дъх. Здрави, прекрасни български деца си отиват, премазани заради човешка безотговорност, алчност и безхаберие. Заради хора, които години наред са поставяли печалбата над човешкия живот. Заради система, която твърде често допуска трагедиите да се повтарят. И пак започват оправданията. Гръмнала гума. Скапана мантинела. Лош късмет. Все едно всичко това е някакво природно бедствие, а не трагедия, зад която стоят човешки решения и човешка отговорност", пише в друга публикация Попов.

Припомняме, че при инцидента загинаха две деца, за които по-късно стана ясно, че са били част от футболен клуб "Славия". Двама бяха ранени - мъж на 46 години и жена на 49 г. В ПТП-то загина и мъж, който е бил баща на едно от децата.

В тежко състояние остава жената, пострадала при бруталната катастрофа.

По първоначална информация предполагаемата причина за катастрофата е спукана гума на камиона, който е навлязъл в насрещното и удря челно лекия автомобил, в който са пътували жертвите и пострадалите.