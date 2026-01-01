Двете деца, загинали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, са били футболисти от академията на „Славия“. Това съобщиха от столичния клуб с публикация в социалните мрежи.

При тежкия пътен инцидент по-рано днес живота си загубиха две деца и мъж. От „Славия“ уточниха, че загиналият мъж е бащата на едно от децата.

„С дълбока тъга съобщаваме, че при тежък пътен инцидент край Ямбол загинаха двама футболисти от Академия Славия, родени през 2017 година, както и бащата на едно от децата. Треньорът от Академия Славия Иван Терзийски и неговата съпруга са приети в болница, където им се оказва медицинска помощ“, написаха от клуба.

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От ръководството изказаха съболезнования на близките на загиналите.

„Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. В този изключително тежък момент цялото семейство на Славия скърби заедно с тях“, посочват още от клуба.

В знак на съпричастност Академия „Славия“ преустановява тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане.

„Почивайте в мир“, завършва съобщението на клуба.

Президентът на „Славия“ Венцеслав Стефанов също коментира трагедията, като обяви, че в академията ще бъде обявен едномесечен траур.