Психиатричното отделение в болницата в Перник се нуждае трудотерапевт и материали за трудотерапия. Това съобщи за клиничният психолог д-р Милена Георгиева.

Тя допълни, че работи като клиничен психолог от близо 15 години в отделението. Специалистът добави, че в миналото там е имало и трудотерапевт, който активно се е занимавал с пациентите, но щатната бройка е била съкратена.

„Болните тук изискват постоянно наблюдение и ангажираност. Към момента използваме фармакологични фирми като спонсори за дарения на така наречените картини по номера, както и на материали за трудотерапия. Въпреки че това не влиза в задълженията ни, докторите в отделението работим с пациентите и в посока трудотерапия. Имаме крещяща нужда от трудотерапевт“, поясни д-р Георгиева.

Тя добави, че имат нужда и от дарители, които да помогнат с набавянето на материали за този тип терапия. Специалистът допълни, че е важно обществеността да се запознае със затрудненията, които изпитват психиатрите в отделението.

Д-р Милена Георгиева обясни, че в миналото терапевтът, който се е занимавал с пациентите, е извършвал различни дейности, включително бродиране, плетене и много други занимания.

„Арттерапията е важна за пациентите, особено за страдащите от депресия. Всичко, което е свързано с ежедневното обгрижване, трябва да се поддържа и тук, в отделението, от един трудотерапевт“, коментира още д-р Георгиева. Тя добави, че многократно персоналът е ремонтирал стаята за отдих със собствени средства.

„Към момента обаче няма как да извършим поредния ремонт, защото има твърде много наслоявания на боя, а отделно пациентите рисуват върху голата стена. Моят апел е, ако има човек, който прави графити със спрей, да се свърже с нас и да ни помогне, като изрисува стената“, каза тя.

В края на юни в употреба влезе новото оборудване, което беше закупено за отделението по проект на Министерството на здравеопазването. То включва широка гама обзавеждане – от болнични лекарствени шкафове, кушетки, бюра и канапета до нови маси за хранене, 30 нови болнични легла, 30 шкафчета и 30 гардероба.