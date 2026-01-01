Министерският съвет прие План за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Документът е изготвен от Организационния комитет за подготовката и провеждането на конкурса.

Планът включва конкретни инициативи и задачи, срокове за тяхното изпълнение, определя отговорните институции и очакваните резултати от всяка дейност.

Кабинетът „Радев“ създаде Организационен комитет за подготовката на „Евровизия 2027“

От правителството посочват, че с приемането на документа се създават условия за своевременно и координирано планиране на необходимите действия по организацията на конкурса.

Целта е да бъде осигурена институционална подкрепа и ангажираност на всички компетентни държавни органи, така че подготовката и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“ в България да бъдат реализирани успешно.