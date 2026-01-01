Столична община и синдикатите постигнаха споразумение, което предвижда увеличение на възнагражденията в четирите общински транспортни дружества в София, считано със задна дата от 1 януари 2026 г. Ръстът е около 5% и ще се прилага върху основните заплати на служителите в системата на градския транспорт.

Столична община, общинските транспортни дружества – „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД, подписаха споразумение със синдикалните организации – Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в България“ (КНСБ), „Федерация на транспортните синдикати“ (ФТС) към КНСБ, Сдружение „Конфедерация на труда „Подкрепа“ и Федерация на транспортните работници (ФТР) „Подкрепа“.

На подписването присъстваха кметът на Столична община Васил Терзиев и заместник-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев, Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, инж.Александър Шопов, председател на Федерация на транспортните синдикати“ към КНСБ, ръководителите на четирите транспортни общински дружества.

„Развитието на градския транспорт е много по-дългосрочен и устойчив процес. То включва не само възнагражденията и условията на труд, но и обновяването на подвижния състав, изграждането на качествена инфраструктура и създаването на среда, в която водачите и всички служители могат да работят спокойно и ефективно. Само така можем да спрем натрупването на проблеми и да изградим устойчива транспортна система.” Това каза кметът на Столична община Васил Терзиев след подписване на споразумението.

По думите на столичния кмет „Пред нас стоят и сериозни финансови предизвикателства. Няма как всички натрупани с години проблеми да бъдат решени наведнъж. Вярвам обаче, че с подхода, който следваме досега – въпреки различните позиции и трудностите – ще продължим да намираме общи решения, да подреждаме системата и да я направим по-предвидима и по-ефективна. Нашата основна цел остава една – да осигурим качествена, надеждна и предвидима услуга, така че все повече софиянци да избират градския транспорт, заяви също кметът Терзиев.

Заместник-кметът по направление транспорт Виктор Чаушев посочи, че е необходимо в държавния бюджет да бъдат заложени повече средства за субсидия за градския транспорт, както и за охрана на метрото. Към момента както е структуриран държавния бюджет недостигът е около 64 млн. евро, като от държавата се очакват около 25.1 млн. евро. За целта общината е изпратила писма до премиера и финансовия министър, информира зам.-кметът Чаушев. Столичната община вече е осигури заемообразно финансиране за изплащане на стари задължения за ЦГМ, както и за повишаване условията на труд. Трябва да излезем от омагьосания кръг на трупане на задължения заради недофинансиране, за което ни е нужна подкрепата от държавата, за да може към края на 2026 г. секторът да няма задължения, заяви още Чаушев.

Споразумението урежда съвместните действия на страните за осигуряване на финансова стабилност на системата на градския транспорт през 2026 г., гарантиране на достойни възнаграждения на работещите, преодоляване на кадровия дефицит, отчитане на инфлационните процеси и съответно компенсиране на увеличението на минималната работна заплата за страната. Документът е изготвен в съответствие с политиката по доходите, заложена в Решение № 217 на Министерския съвет от 13 март 2026 г.

Документът се основава на факта, че през 2026 г. необходимият финансов ресурс за транспортната система нараства с почти 60 млн. евро спрямо базата от 2025 г., което налага общи действия както на местно, така и на национално ниво за осигуряване на необходимото финансиране.

Договорено е ново увеличение на възнагражденията на работещите в четирите транспортни дружества със задна дата, считано от 1 януари 2026 г. За да бъдат избегнати вътрешни дисбаланси и задълбочаване на различията между отделните категории персонал, страните приеха солидарен подход. Увеличение от 5% се изчислява като абсолютна стойност върху средната основна заплата на водачите в „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД, равняваща се на 62 евро, като тази сума ще бъде добавена към основните възнаграждения на всички категории служители в дружествата.

Ръководствата на общинските транспортни дружества поемат ангажимент да спазват стриктна финансова дисциплина и да оптимизират експлоатационните разходи, без това да се отразява негативно върху безопасността на труда и качеството на транспортната услуга.

Документът влиза в сила от датата на подписването му от всички страни, ще действа до 31 декември 2026 г. и ще служи като основа за актуализацията на колективните трудови договори на ниво дружества.