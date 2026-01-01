Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди новите цени на електроенергията и топлинната енергия за битовите потребители, които влизат в сила от 1 юли 2026 г. за следващия едногодишен регулаторен период.

Топлинна енергия

КЕВР утвърди пределни цени за всяко топлофикационно дружество за новия регулаторен период от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г.

В резултат на извършения регулаторен преглед, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи, утвърдените цени на топлофикационни услуги са както следва:

За битовите потребители на „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената цена е 73,30 евро/MWh, което е ръст с 5,50%. С 3,70% нараства цената за потребителите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и те ще заплащат 70,93 евро/MWh.

Цената на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД расте с 5,19% и става 71,63 евро/MWh. За „Топлофикация - Плевен“ ЕАД утвърдена цена е допълнително коригирана, с което увеличението е сведено до 5,00%, вместо първоначалните 5,54%.

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Клиентите на „Топлофикация - Бургас” ЕАД ще заплащат цена от 45,50 евро/MWh, което е ръст от 3,66%. За потребителите на „Топлофикация – Враца“ ЕАД цената на топлинната енергия е 55,70 евро/MWh – изменение с 3,59%, при „Топлофикация - ВТ“ АД утвърдената цена е 72,49 евро/MWh – изменение с 4,99%. Увеличението при „Топлофикация-Разград“ ЕАД e с 4,98 на сто, при „Топлофикация - Русе“ АД – с 5,02%, при „Топлофикация - Перник“ АД – с 4,23%, при Топлофикация - Сливен“ АД – с 5,18%.

В ценовите заявления всички дружества поискаха значително по-голямо увеличение на цената на топлинната си енергия – средно с 30,65 процента, но Комисията категорично отхвърли подобна възможност. Най-драстично беше заявеното увеличение от „ТФ Русе“ - с 69,05% и „ТФ Враца“ – с 49,42 на сто. За значителен ценови ръст настоя и „Топлофикация София“ – с 29.00 на сто, както и „ТФ Велико Търново“ – с 26,02 процента, пише в съобщението на КЕВР.

„Утвърдените цени са балансирани и отчитат интересите както на дружествата, така и на потребителите на услуги. По отношение на всички дружества e приложен общ рестриктивен подход със съществено коригиране на икономически необоснованите разходи, които водят да нарастване на цената, без допринасят за повишаване качеството на услугите. Затова нашият стремеж е дружествата да оптизимират своята дейност и да търсят максимална ефективност от всеки отделен разход“, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски на проведеното обществено обсъждане.

Във връзка с определените нива на технологични разходи той подчерта, че направените аналогични корекции в сектор „Електроенергетика“ са дисциплинирали дружествата и през изминалите 10 години ЕРП са намалили с 40% технологичните разходи по преноса, което е подобрило финансовите им резултати. „Няма как да се постигнат достъпни цени като се признават високи технологични загуби. Поради това регулаторът не прие такива разходи да влязат в цената за потребителите“, е категоричен ръководителят на КЕВР.

Електрическа енергия

КЕВР прие решение за цените в сектор „Електроенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2026 г. за следващия едногодишен ценови период до 30.06.2027 г.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на правилата за ценообразуване, Комисията утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 3,05%. При изчисляване на стойностите допълнително са взети предвид последните отчетни данни, свързани с ценообразуващи елементи, което наложи незначителна корекция на крайните ценови нива.

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За клиентите на трите електроснабдителни дружества повишението е различно - за „Електрохолд“ е 3,14%, за клиентите на ЕВН – 3,28%, за битовите потребители на „Енерго Про“ е 2,53%. В тези цени са включени и цените за мрежови услуги Високо и Ниско напрежение.

„Целта на Комисията е утвърдените цени да бъдат справедливи, икономически обосновани и достъпни за битовите потребители. Стремежът ни е домакинствата да бъдат предпазени от ценови скок и да имат ясна перспектива с постоянни цени за година напред, което осигурява предвидимост на разходите. Тъкмо с цел да осигури достъпност на цените регулаторът категорично отказа да се съобрази с редица искания на дружествата“, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски на проведеното обсъждане.

Независимо от увеличението цените на електроенергията за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа, пишат още от КЕВР. По данни на Евростат България е на трето място сред страните от ЕС по най-ниски цени на електроенергия за домакинствата - след Унгария и Малта.

„Предлаганото изменение на цените е под официалния размер на инфлацията за 2025 г. - 4,6%, като прогнозите за тази година са тя да достигне още по-високи нива. На практика средната сметка на домакинствата за електроенергия се оскъпява с по-малко от 1 евро“, подчерта Пламен Младеновски.