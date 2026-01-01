Реплика от сорта "Не мога да си позволя почивка в Равда, затова заминах за Римини“ звучи като виц, но уверявам ви съвсем не е. Това е разказ от първо лице и колкото и невероятно да ви се вижда – в световния италиански курорт Римини, цените, по моите скромни наблюдения, са по-ниски от тези в София и от всичко, което споделят хората – по-евтини от тези по родното ни Черноморие.

Още докато почивах на "Адриатическата Ривиера“, попаднах на тази бележка от ресторант по нашето море, която взриви мрежата.

Минералната вода

Започвам със сравненията. Минералната вода у нас била 4,30 евро за 1,5 литра (не се уточнява в заведение на плажа или във вътрешността на курорта, но това не е важно).

Мога да ви потвърдя, че в Римини, в магазина – тази разфасовка е на стойност 0,28 евро. В луксозен ресторант, на централната улица на курорта, 700 милилитра от живителната течност и то в стъклено шише е 3 евро. На крайбрежната алея, точно пред една от атракциите – Виенско колело, високо 52 метра, което ти предлага на тепсия уникална гледка на курорта, малката ледена водичка струва 1 евро. Да вметна, че е толкова и на кафенето на плажа, което е единствено за определен плаж, но е на първа линия.

Пиците

Минавам на пиците. Ако някой е пропуснал, говоря за Италия – италиански майстори и представителен ресторант на главната улица. "Маргаритата“ у нас била 12.10 евро, в Италия – 6–8 евро. Няма нужда от повече обяснения. Само мога да вметна, че една "Капричоза“ и "една Прошуто котто“, заедно с луксозната минерална вода, в добър ресторант с порцелан и стъклени чаши ни излязоха 28 евро.

Уточнението е, че в Италия не оставяш задължителен бакшиш, а имаш такса за обслужване, нарича се coperto и в конкретния случай е 4 евро.

Далеч съм от мисълта, че майсторът-пицар от Римини е на по-ниско ниво на нашия от Равда или където и да било другаде по Черноморието. А, и кутията за вкъщи е безплатна.

Нека добавим и нивото на обслужване, усмивките, закачките, безпрекословното уважение към туриста.

Пица на парче

И докато съм на вълна пици да споделя още една цена, не в ресторант, а просто пица на парче. Страхотни са, разнообразието е огромно, не са триъгълни, а продълговати. Хапват се на крак и все пак – 3 парчета пица и две студени малки минерални води струват 9 евро.

Ако не може да си позволите почивка по нашите курорти, горещо ви препоръчвам Италия. Длъжна съм да обясня, че юни месец се води извън сезона и е възможно тепърва цените и там да мръднат, но леко нагоре.

Самолетни билети и спане

Ще добавя още няколко цифри – самолетни билети в двете посоки плюс 5 нощувки в семейно хотелче на втора линия /2 минути до плажа/ излязоха 245 евро на човек.

Очаквайте още разкази от първо лице от Римини – услугите, цените по плажа и как се чувстваш като специален клиент, на когото винаги са готови да угодят и да спечелят за в бъдеще.