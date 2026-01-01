Полицай спаси 14-годишно момче от водите на река Марица край село Огняново, съобщиха от МВР.

Днес около 14:00 часа в РУ Пазарджик е получен сигнал за дете, попаднало в бързото течение на река Марица.

Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. При пристигането им е установено, че две момчета решили да плуват в реката, но едното било повлечено от течението и успяло да се задържи единствено за основите на бетонен мост.

Без да се колебае, полицейският служител Трифон Трифонов, който познава отлично този участък на реката, влязъл във водата. Той достигнал до изплашеното дете и го извадил невредимо на брега.

Спасеното момче е на 14 години и е от село Огняново.

От полицията напомнят, че къпането в реки и язовири е забранено и изключително опасно, особено при силно течение. Един миг невнимание може да струва човешки живот.