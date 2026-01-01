Горещите вълни, проливните дъждове и свирепите зимни бури са оставили своя отпечатък върху психиката и настроенията на хората през тази година. И не е чудно – дори умерени, краткосрочни промени във времето могат да повлияят достатъчно силно на човек, че да потърси терапия, показва ново изследване.

Колебанията в температурата и нивата на слънчева светлина са свързани с това, че жителите на Обединеното кралство търсят психиатрична помощ чрез Националната здравна служба (NHS), съобщават изследователи в списанието Frontiers in Psychiatry.

„Ежедневните метеорологични условия оказват влияние върху психичното здраве и върху това кога и как хората търсят помощ, а не само екстремните метеорологични явления като горещите вълни“, заяви водещият изследовател Ричард Елсън, който е научен сътрудник в Университета на Източна Англия в Норич, Англия.

За проучването учените са анализирали данни от над 4,6 милиона контакта за психично здраве между 2014 и 2022 г. в Англия – включително посещения в спешни отделения, извънработно време при лични лекари и обаждания до телефонната линия за съвети на NHS 111.

Екипът сравнил тези обаждания с метеорологичните данни за същия период и установил, че търсенето се увеличава с повишаването на температурите до около 18°C. Търсенето също е било по-високо в дни с по-малко слънчеви часове.

Обажданията към линията 111 на NHS са били свързани със самонараняване, алкохолно опиянение или проблеми със съня, докато контактите с общопрактикуващи лекари извън работно време са включвали тревожност, депресия, самонараняване или нарушения на съня. В спешните отделения са регистрирани повече случаи на тревожност, депресия, самонараняване и алкохолно опиянение.

Интересното е, че валежите не са били свързани с последователен ефект върху обажданията, свързани с психичното здраве, което предполага, че конкретни метеорологични модели влияят повече върху психиката, отколкото общите климатични условия, посочват изследователите.

„Разбирането на факторите, които влияят върху колебанията в търсенето на здравни услуги за психично здраве, е важен приоритет за общественото здраве и може да помогне за планиране и готовност на услугите при настоящи и бъдещи климатични условия“, каза Елсън.