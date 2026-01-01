Първата дама на САЩ Мелания Тръмп направи рядко и изненадващо публично изявление относно актуално решение на Върховния съд на САЩ. Тя похвали висшия съдебен орган за потвърждаването на ключов закон в щата Западна Вирджиния, който ограничава участието на транссексуални жени в женски спортни дисциплини, пише Vesti.bg

Позицията на съпругата на Доналд Тръмп беше публикувана в социалната мрежа X (бившия Twitter), където тя подчерта баланса между толерантността и честната игра в атлетиката.

„Както много от вас вероятно знаят, аз напълно подкрепя ЛГБТКИА+ общността. Но в същото време трябва да гарантираме, че нашите жени спортистки са защитени и уважавани“, заяви първата дама.

Мелания Тръмп изрично отбеляза, че за първи път е формулирала и изразила тази своя ясна позиция в личните си мемоари.

Във вторник, 30 юни 2026 г., пред сградата на Върховния съд във Вашингтон се събраха множество демонстранти, за да отпразнуват съдебното решение, което се превърна в поредната голяма победа за консервативните среди в страната.

В края на своето обръщение първата дама призова за национално обединение около тези два на пръв поглед изключващи се идеала:

„Америка, ние можем да подкрепяме правата на ЛГБТКИА+ общността и успоредно с това да защитаваме възможностите за развитие на жените спортистки. Уважаваме всички и пазим женския спорт справедлив. И двата идеала са от съществено значение за нас“, добави тя.