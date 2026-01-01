Министерският съвет одобри подписване на изменение към Споразумението между Министерството на образованието и Международната банка за възстановяване и развитие, част от групата на Световната банка, за изпълнението на проект за подобряване изготвянето и използването на данни за българската образователна система на централно и на училищно ниво.

С актуализирането му се променя продължителността на изпълнение на проекта от 22 на 28 месеца, както и графикът на дейностите.

В рамките на проекта се извършва оценка на съществуващите източници на данни в образованието и на тази база ще бъдат дадени препоръки за по-ефективен подход за събиране, използване, съхраняване и споделяне на информацията.

Страната ни ще бъде подпомогната в създаването на цялостна система за наблюдения и информация, която ще дава възможност за самооценка на училищата, за да могат приоритетно и своевременно да подобряват показателите си. На национално ниво данните ще могат да се използват при прилагане на по-дългосрочни и ефективни решения за развитие на системата.