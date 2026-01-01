Една държава е силна и сигурна, когато разполага с необходимата изпреварваща информация. Чрез нея намалява рискът от допускане на институционални грешки във времена на регионални и глобални кризи. Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри Конференцията на ръководителите на службите на военния аташе. В събитието участваха министърът на външните работи Велислава Петрова – Чамова, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Любомир Монов.

В приветствието си държавният глава даде висока оценка на работата на Служба „Военно разузнаване“. Илияна Йотова подчерта, че усложнената международна обстановка създава рискове, които увеличават значително спектъра й от задачи в областта на енергийната сигурност, киберсигурността, противодействието на радикалния екстремизъм и хибридните заплахи.

Президентство на Република България

Войната в Украйна, динамичното развитие на конфликта в Близкия изток и предизвикателствата пред стабилността на Западните Балкани са ясен пример за приближаването на конфликтите до нашите граници, заяви Илияна Йотова. Държавният глава открои нуждата от превенция на конфликтите и подчерта необходимостта от добро оперативно сътрудничество с партньорски служби в рамките на НАТО и Европейския съюз за националната сигурност и отбрана на страната ни.