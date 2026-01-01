Районната прокуратура в Бургас е поискала мъжът, който е управлявал джета при инцидента с воден атракцион край Ахелой, да бъде задържан за срок до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Джетът е собственост на друго лице, а не на мъжа, който го е управлявал. "Установяван се наличието на договорни отношения, но това са само твърдения", заяви от прокуратурата.

Пострадалите са били клиенти на туроператорска фирма, чрез която са организирали почивката си в България, и са заплатили за ползването на водния атракцион.

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По първоначални данни при завръщането на атракциона от морето към брега, по време на маневра за завой, той се е ударил в подводен камък. Вследствие на удара атракционното съоръжение се е преобърнало, а хората на него са паднали във водата.

Един от пострадалите е настанен в реанимация.

Към момента на мъжа, управлявал джета е повдигнато обвинение за причиняване на телесна повреда поради професионална непредпазливост. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до две години или пробация.

От прокуратурата обявиха, че към момента от получения отговор от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не се установява лицето да е концесионер на плажа. Не са представени и изисканите документи, които да дават право за извършване на подобна атракционна дейност в съответната зона.

По данни на държавното обвинение атракционът е бил извършван на място, което не е разрешено за тази дейност, като по случая продължава събирането на доказателства.

От прокуратурата допълниха още, че според информацията от „Морска администрация“ мъжът не е разполагал с необходимите документи и правоспособност за управление на този вид плавателен съд.

Разследването продължава, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.