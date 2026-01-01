Загребската полиция арестува 57-годишна българска гражданка по подозрение за участие в измамна схема, при която възрастни хора са заблуждавани с фалшиви телефонни обаждания от "лекари" и са ощетени с около 13 000 евро, предаде хърватският портал "Индекс".

По информация на полицията и хърватски медии зад схемата стоят трима извършители – двама неизвестни (мъж и жена), които осъществявали телефонните обаждания, и задържаната българка, която посещавала адресите на жертвите и събирала парите, представяйки се за посредник за спешно медицинско лечение.

Разследването сочи, че групата е действала по предварително разработен сценарий, при който първоначално се осъществява телефонен контакт с жертвите. Мъж се представял за лекар, а жена участвала в разговора, като симулирала спешна ситуация с пострадал близък роднина. След това на място бил изпращан "куриер", който да получи парите за предполагаема операция.

Първият случай е регистриран на 26 юни т.г. около 21:00 часа в района на Загреб, когато 88-годишна жена е получила обаждане от лице, представящо се за лекар, отбелязва "Индек"“. Той заявил, че член на семейството ѝ е тежко пострадал и се нуждае от спешна операция, за която са необходими средства. Подведена от обаждането, жената предала наличните си парични средства на изпратения на адреса посредник.

На 27 юни е регистриран втори случай в района на Суседград, при който 80-годишна жена е станала жертва на същата схема. След телефонно убеждаване тя също е предала всичките си налични средства на същия посредник.

Третият случай е от 29 юни в района на Нови Загреб, където по идентичен начин е измамена 89-годишна жена.

След оперативно-издирвателни действия полицията е установила и задържала заподозряната в хотел в загребския квартал Трешневка. По случая продължава разследване с цел установяване на всички съпричастни към схемата лица и евентуални други пострадали.