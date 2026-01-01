Пожарът в базата за преработка на отпадъци край Банкя е локализиран, движението по бул. „Банско шосе“ е възстановено, а извършените до момента измервания не показват превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух. Това съобщиха от район „Банкя“ към Столичната община.

По информация на районната администрация към момента на терен продължават да работят четири екипа на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които извършват окончателното потушаване на тлеещите участъци.

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От район „Банкя“ уточняват, че контролът върху качеството на атмосферния въздух е в компетенциите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). От инспекцията са извършили четири замервания, при които не са отчетени превишения на допустимите норми. Екипите на РИОСВ продължават мониторинга и през днешния ден.

В същото време в социалните мрежи се появиха публикации на граждани, които твърдят, че в различни части на София, включително в централната градска част, тази сутрин се усеща миризма на изгоряла пластмаса след пожара.

В публикация във Facebook мъж пише, че миризмата се усеща и от други хора в различни райони на столицата. Той поставя въпроси дали въздухът е безопасен за дишане, какви точно показатели са измерени, къде и в колко часа са извършени замерванията и дали освен стандартните показатели се следят и специфични вещества, които могат да се отделят при горенето на пластмасови отпадъци.

Авторът на публикацията отбелязва още, че към момента не е получил достатъчно официална информация по темата и изразява очакване институциите да информират своевременно гражданите за резултатите от проверките и евентуалните рискове.

До този момент от компетентните институции няма информация за отчетени превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух. Очаква се РИОСВ да продължи наблюдението на обстановката и при необходимост да предостави допълнителни данни.