Служители на РУ-Тутракан разследват грабеж, извършен тази нощ в село Нова Черна. Сигналът за престъплението е получен на тел.112 около 04:30 часа. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Нападнаха и ограбиха 87-годишен мъж в дома му в Казанлък

Според първоначалната информация 94-годишен самотноживеещ мъж е бил приведен в безпомощно състояние от три неизвестни лица, след което от дома му е отнета неустановена към момента сума.

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Незабавно на адреса е изпратен полицейски екип, извършва се оглед от дежурна оперативна група. Събрани са конкретни данни, насочващи разследващите към изясняването на случая. Образувано е досъдебно производство, разследването продължава под надзора на Районната прокуратура.