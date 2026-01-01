Нападнаха и ограбиха 87-годишен мъж в дома му в Казанлък, съобщиха от полицията.

На 26 март е подаден сигнал от 17-годишен младеж, че на улица е забелязал мъж, който го е помолил да подаде сигнал, че е бил нападнат.

Мъж нападна и ограби 82-годишна жена в Крумовград

Възрастният мъж е обяснил, че непознат мъж е проникнал в жилището му през прозорец и след употреба на сила му отнел е мобилен телефон и 20 евро.

Вследствие на удара потърпевшият получил нараняване по носа.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.