Повдигнаха обвинение на 44-годишен мъж за грабеж на възрастен мъж в Петрич, съобщиха от прокуратурата.

На 22 март той е нападнал 86-годишен мъж, като го е съборил на земята и притиснал с ръка устата и шията му, за да предотврати възможността му да повика помощ.

Отнел му е 30 евро и е избягал. В резултат на активните действия на полицията и прокуратурата, извършителят е бил установен.

Отнетата парична сума е възстановена на мъжа. Обвиняемият е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.