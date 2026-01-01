Групата от пет мотоциклета и едно АТВ, управлявани от неправоспособни непълнолетни водачи, попаднала в полезрението на униформените към 16.30 часа на 1 юли на изхода на Ихтиман в посока Костенец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

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След спирането им, младежите на възраст 14 – 16 години, са отведени в районното управление. От извършените справки е установено, че всичките шест моторни превозни средства не са регистрирани по надлежния ред.

От момчетата са снети сведения, а на родителите им са съставени актове по Закона за движение по пътищата; връчени са им и предупредителни протоколи по ЗМВР.

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Всички материали по случая са подготвени за доклад в прокуратурата с оглед прилагане разпоредби от Наказателния кодекс.