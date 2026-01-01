Криминалисти от Първо РУ–Благоевград са задържали двама мъже на 42 и 45 години от Благоевград при проверка в района на ул. „Христо Смирненски“ в града на 1 юли 2026 г.

Откриха кокаин за 125 000 лв. под кола на паркинг в Благоевград

При извършените действия 45-годишният е изхвърлил и стъпкал станиолово топче, съдържащо около 0,94 грама бяло прахообразно вещество. При направения полеви тест веществото е реагирало положително на кокаин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Серия от арести при спецоперация на полицията в Благоевград

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по установяване на всички факти и обстоятелства продължава.