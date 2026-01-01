Задържаха 16-годишно момче след получен сигнал на 30 юни за липса на два леки автомобила "Форд", които били паркирани на различни улици в село Свобода. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

16-годишен открадна кола и я изостави край Чирпан

Досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора е било започнато в РУ-Чирпан след сигнал за липсващи два автомобила, които били оставени отключени и с ключове на таблото.

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В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, двете коли са намерени изоставени на различни места землището на с. Свобода, а като извършител на деянието е установено 16-годишно момче, което е задържано за срок до 24 часа.