Непреките преговори между Съединените щати и Иран, провеждани с посредничеството на Катар, са постигнали „положителен напредък“, съобщиха катарските власти след срещите в Доха.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал-Ансари заяви, че разговорите са били конструктивни и че двете страни са се съгласили да продължат дискусиите. По думите му следващият кръг преговори ще бъде насрочен „възможно най-скоро“ след приключването на погребалните церемонии за бившия върховен лидер на Иран, планирани между 4 и 9 юли.

Дипломация в Доха: Вашингтон и Техеран търсят път към стабилност в региона

Паралелно с основните разговори в Доха се провеждат и технически преговори на експертно ниво. Според дипломатически източник, цитиран от CNN, американски и ирански представители общуват непряко чрез посредници от Катар и Пакистан.

#Qatar says US–Iran indirect talks in #Doha saw ‘positive progress’ as mediators push to schedule a new round soon.https://t.co/XZx3ac2cVI — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) July 2, 2026

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че разговорите по ядрената програма на Иран предстои да навлязат в същинската си фаза.

„Основното ни безпокойство е свързано с ядрения въпрос. Предстои да започнем детайлните разговори по него, но към момента дискусиите вървят добре“, каза Ванс пред CNN.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че Техеран ще даде „незабавен и мощен отговор“ на всяка евентуална израелска атака. Той отново призова Вашингтон да упражни влияние върху своя съюзник Израел с цел предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

На този фон Централното командване на САЩ съобщи, че американският военен командир за Близкия изток е провел разговори с регионални военни лидери относно актуалната обстановка в сферата на сигурността, включително ситуацията в Ормузкия проток.

В същото време Военноморските сили на САЩ продължават издирването на свой военнослужещ, изчезнал след аварийно кацане на хеликоптер в Арабско море. Инцидентът подчертава, че въпреки дипломатическите усилия за намаляване на напрежението, рисковете за американските сили в региона остават високи.