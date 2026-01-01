Днес в Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство за прекратяване на близо четиримесечния конфликт между САЩ и Иран. С това започват и технически дискусии по споразумението.

Вчера върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че е дал одобрението си за меморандума за разбирателство, подписан от президентите на Иран – Масуд Пезешкиан, и на САЩ – Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Хаменей отбеляза, че го е направил, макар и да е имал някои резерви заради различната си гледна точка, след като е получил уверенията на Пезешкиан и други висши държавници, че правата на Иран и на "Оста на съпротивата" ще бъдат защитени, предаде Ройтерс.

В писмено послание до иранския народ върховният лидер заяви, че президентът Пезешкиан- в качеството си на ръководител на Върховния съвет за национална сигурност - е поел отговорността да гарантира, че споразумението ще защити иранските интереси, и е обещал да не се огъне, ако Вашингтон предяви "извънредни претенции".

Хаменей добави, че бъдещите преговори лице в лице със САЩ няма да означават приемане на "позицията на врага".

Американският президент Доналд Тръмп настоя за "пълно прекратяване на огъня на всички фронтове" между ливанската шиитска групировка "Хизбула" и Израел, включително в Ливан.

"Насърчаваме всички в региона на Близкия изток да запазят ангажимента си да позволят нашите преговори да се развият по прекрасен начин“, написа Тръмп в „Трут соушъл“.

"Пазарите харесват това, което се случва – с цените на петрола, паднали много надолу, а акциите много нагоре", добави президентът на САЩ.