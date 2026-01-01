В цех за производство на дървени пелети в северната промишлена зона на Търговище е възникнал голям пожар, при който са изгорели производствено хале, техника и суровини, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 1 юли в 7:14 ч. в цех за производство на дървени пелети в северната промишлена зона на Търговище е възникнал пожар.

Към мястото на инцидента своевременно са били насочени екипи на РС и РД “ПБЗН“ - Търговище. В резултат на пожара са изгорели покривна конструкция и хале с обща площ около 800 кв м, с намиращи се в помещението машини, мотокар и друг инвентар, както и пелети и суровини за производството им. Няма пострадали хора.

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През целия ден след локализиране и погасяване на пожара, екипи на РСПБЗН-Търговище са осъществявали дежурство на мястото предвид потенциалната опасност той отново да се възобнови вследствие на високите температури.

Благодарение професионалната намеса на пожарникарите е предотвратено огънят да обхване и намиращи се в близост две други сгради, каравана, мотокар, фотоволтаични панели, трафопост, навес със складирани гуми, както и паркирани в съседство няколко леки автомобила.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Причините за възникване на инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.