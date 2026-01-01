Общо 1497 противоградови ракети са изстреляни от Изпълнителната агенция за борба с градушките (ИАБГ) по време на интензивните процеси на 1 юли 2026 г. Екипите на Агенцията са провели общо 9 въздействия, при които са обработени 95 градоопасни облачни клетки, преминали над защитаваната територия в страната, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

В Южна България са извършени 5 въздействия върху 63 облачни клетки, като са изстреляни 985 ракети от регионалните дирекции в село Гелеменово, област Пазарджик, селата Голям чардак и Поповица, област Пловдив, както и Тъжа и Старо село, област Сливен.

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На територията на Северна България са регистрирани 32 облачни клетки и са изстреляни 512 ракети от командните пунктове в град Грамада, област Видин, село Долно Церовене, област Монтана, село Бърдарски геран, област Враца и град Долни Дъбник, област Плевен.

В защитаваната от ИАБГ територия е регистриран валеж от градушка с различна интензивност и размер от грахово зърно до царевица/леща в редица населени места в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Монтана.

В незащитаваната територия от Агенцията в областите Русе, Благоевград, Кюстендил и Перник също е регистриран валеж от град.

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Данни за евентуалните щети върху селскостопанските култури предстои да бъдат оценени. Земеделските производители трябва да подадат заявление за извършване на обследване в срок от 10 работни дни от настъпване на събитието. Комисии, включващи експерти от съответните Областни дирекции „Земеделие“, ще извършат съвместни обследвания на място, веднага щом метеорологичните условия позволяват навлизане в площите. След приключване на огледите ще бъдат изготвени официални протоколи, описващи степента на пораженията.

От МЗХ припомнят, че държавата прилага нотифицирана държавна помощ за компенсиране на разходите при 100 процента напълно пропаднали площи, за която могат да кандидатстват само регистрирани земеделски стопани в съответните Общински служби „Земеделие“.

За 2 юли, четвъртък, е обявен жълт код в цялата страна за гръмотевични бури, интензивни валежи и градушки.