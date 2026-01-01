Градушки удариха редица региони у нас. Ледените късове в Трявна и Дряново са били с големината на мандарина, като градоносната клетка се насочва на изток към град Елена, съобщи БНТ.

Нанесени са щети по земеделски масиви, сгради и коли.

Градушка с размери на орех удари Варна.

Градушки е имало още в Силистра, Монтана и Търговище.

Краткотрайна градушка падна и в София.

Силна градушка с размерите на орех се изсипа снощи над сливенското село Жельо войвода. Ледените късове са съсипали голяма част от реколтата – засегнати са както насажденията в дворовете на местните, така и земеделските масиви край селото.

По думите на кмета от близката площадка за борба с градушките са били изстреляни към 15 ракети в опит да разбият градоносния облак. Тепърва предстои да се изчисляват точните загуби на земеделските стопани в района.

По данни на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, само през изминалото денонощие са изстреляни над 630 ракети за противоградова защита заради развитието на мощни купесто-дъждовни облаци, придружени с градушки, над защитаваните територии в областите Сливен, Стара Загора, Монтана, Враца и Плевен.

Обработени са общо 26 градоопасни клетки от регионалните дирекции в с. Тъжа и с. Петрово (област Стара Загора), с. Старо село (област Сливен), с. Бърдарски геран (област Враца), гр. Долни Дъбник (област Плевен) и с. Долно Церовене (област Монтана).

Сформирани са експертни комисии с представители на Областните дирекции "Земеделие", които да обследват пораженията по насажденията. По предварителни данни пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Земеделските производители трябва да подадат в 10-дневен срок заявление за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни климатични условия, включително градушка. Документите ще се приемат в Общинските служби по земеделие.

След като комисиите опишат щетите, стопаните ще могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ за компенсиране на щетите, причинени от неблагоприятни климатични събития.