Представители на САЩ и Иран се очаква да проведат непреки технически преговори в Доха по споразумението за прекратяване на конфликта в Близкия изток, съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.

По думите му иранската делегация няма планирани преки срещи с представители на САЩ през следващите дни.

Разговорите се провеждат ден след срещата на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с катарски представители. По информация на катарското външно министерство основна тема на разговорите са били последните развития в контактите между Вашингтон и Техеран, както и усилията за насърчаване на сигурността и стабилността в региона чрез диалог и дипломация.

Страните са обсъдили и ситуацията в Ливан, включително необходимостта от запазване на прекратяването на огъня и укрепване на стабилността и суверенитета на страната.

От катарското външно министерство подчертаха, че техническите преговори между САЩ и Иран продължават, но към момента не са насрочени срещи на високо политическо равнище.

Междувременно израелската армия съобщи, че е нанесла удар срещу предполагаем член на „Хизбула“ в района на Манзала в Южен Ливан, близо до зоната, в която израелските сили продължават да провеждат операции. Съобщението идва въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, постигнато с посредничеството на САЩ.

На този фон дипломатически източници съобщават, че Оман е представил предложение на Съединените щати и други партньори относно бъдещето на Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световните доставки на петрол и природен газ. Според Съвместния морски информационен център нивото на риск за корабоплаването в района остава повишено заради потенциални заплахи, включително мини и необходимост от операции по разминиране.